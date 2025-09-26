Affari Tuoi cosa parte in studio | gaffe clamorosa

Una gaffe non passata inosservata quella avvenuta durante la puntata di Affari Tuoi. Al centro, ancora una volta, la concorrenza tra il programma di Rai 1 e La Ruota della Fortuna. Ossia tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. A commettere lo scivolone ci pensa il concorrente: Pasquale. Accade quando il 10 delle Marche è il pacco nero che contiene 5 euro. Subito dopo però escono i 50mila euro. Da qui il mantra "ora tu mi trovi un pacco blu", che questa volta funziona: via anche i 50 euro. Ecco però che nel momento in cui il concorrente dice di voler chiamare il pacco 3 dell’Abruzzo, commette una gaffe: "L’accendiamo”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, cosa parte in studio: gaffe clamorosa

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

Affari tuoi, Pasquale Pasqualone in lacrime per la storia dei figli: Stefano De Martino fa una sorpresa esclusiva al molisano - facebook.com Vai su Facebook

“Affari Tuoi” sorride ancora alla Valle: valdostano vince 52mila euro. #aostasera #società - X Vai su X

Affari Tuoi, Pasqualone fa una gaffe clamorosa con De Martino: "L'accendiamo?". E parte la sigla di Scotti - Nella puntata del 25 settembre, il finale della partita lascia un po' l'amaro in bocca tra gaffe e mancanza di coraggio: cosa è successo ... Si legge su libero.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 21 settembre 2025 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 21 settembre 2025? Secondo tag24.it