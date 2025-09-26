Affare da 50 miliardi di dollari di ea per diventare privata svelato

Electronic Arts potrebbe essere prossima a una cessione strategica. Nel panorama dell'industria videoludica, si segnala un'importante evoluzione riguardante il colosso Electronic Arts (EA). La società, attiva dal 1982 e quotata in borsa dal 1990, starebbe valutando un'operazione di grande portata: un accordo che porterebbe l'azienda a diventare privata con una valutazione stimata intorno ai 50 miliardi di dollari. Questa notizia, ancora in fase di sviluppo, sta attirando l'attenzione degli analisti e degli operatori del settore. Dettagli dell'offerta e soggetti coinvolti. L'offerta proviene da un consorzio di investitori composto da alcuni tra i più importanti fondi di private equity mondiali.

Electronic Arts in rialzo su notizia di accordo di privatizzazione da 50 miliardi di dollari - Le azioni di Electronic Arts sono balzate di oltre il 15% venerdì, raggiungendo nuovi massimi storici e scambiando intorno ai 194 dollari, dopo che il Wall Street Journal ha riportato che la ... Riporta it.investing.com

Facebook vale 65 mld di dollari - La società d'investimento General Atlantic sarebbe in trattative per rilevare lo 0,1% di Facebook, in un accordo che attribuirebbe al primo social network del mondo un valore di 65 miliardi di dollari ... Scrive televideo.rai.it