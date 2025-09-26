AEW WWE | I voti di Dave Meltzer a All Out e Wrestlepalooza
La scorsa settimana abbiamo avuto una domenica che ci ha regalato la prima battaglia tra la WWE e l ‘AEW con due show importanti lo stesso giorno. Dave Meltzer come ogni venerdì ha pubblicato attraverso il Wrestling Observer Newsletter i voti in stelle ai match degli eventi e stavolta il confronto è stato impietoso. AEW All Out. Adam Copeland and Christian Cage vs FTR: ****.5 Eddie Kingston vs Big Bill: *.75 Mark Briscoe vs MJF: ****.75 Ricochet and Gates Of Agony vs The Hurt Syndicate: ***.5 Mercedes Moné (c) vs Riho ( AEW TBS Championship ): **** Kazuchika Okada (c) vs Konosuke Takeshita vs Mascara Dorada ( AEW Unified Championship ): *****. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
