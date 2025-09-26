Aeroporto Falcone e Borsellino torna potabile l’acqua
L'acqua in aeroporto torna potabile. Oggi, gli uffici dell'Asp di Palermo, dopo avere effettuato le analisi dei campionamenti, hanno comunicato che l'acqua immessa nella rete di distribuzione aeroportuale può essere considerata "idonea al consumo umano". Pertanto, l'acqua è stata dichiarata.
Mancano le autorizzazioni, sospesa l'attività della sala vip dell'aeroporto Falcone Borsellino
Carmelo Scelta, 64 anni, è il nuovo direttore generale di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo
Nuovo record per l'aeroporto Falcone Borsellino: oltre 1 milione di passeggeri ad agosto
Aeroporto Falcone Borsellino: crescono traffico passeggeri e ricavi commerciali. Battisti, strategia per innovare servizi e sostenibilità - Palermo, 12 SET – L'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo continua a segnare buone performance anche ad agosto, con oltre un milione di passeggeri in transito.