Aeroporto Falcone e Borsellino torna potabile l’acqua

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’acqua in aeroporto torna potabile. Oggi, gli uffici dell’Asp di Palermo, dopo avere effettuato le analisi dei campionamenti, hanno comunicato che l’acqua immessa nella rete di distribuzione aeroportuale può essere considerata “idonea al consumo umano”. Pertanto, l’acqua è stata dichiarata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aeroporto - falcone

Mancano le autorizzazioni, sospesa l'attività della sala vip dell'aeroporto Falcone Borsellino

aeroporto falcone borsellino tornaPalermo, torna potabile l’acqua dell’aeroporto Falcone e Borsellino - Oggi, gli uffici dell'Asp, dopo avere effettuato le analisi dei campionamenti, hanno comunicato che l'acqua immessa nella rete di distribuzione aeroportuale può essere considerata "idonea al consumo u ... Lo riporta ilsicilia.it

aeroporto falcone borsellino tornaAeroporto Falcone Borsellino: crescono traffico passeggeri e ricavi commerciali. Battisti, strategia per innovare servizi e sostenibilità - (FERPRESS) – Palermo, 12 SET – L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo continua a segnare buone performance anche ad agosto, con oltre un milione di passeggeri in transito. Come scrive ferpress.it

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto Falcone Borsellino Torna