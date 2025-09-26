Aeronautica al via la seconda edizione Balloon Cup La competizione fra mongolfiere unica in Europa
Una competizione sportiva che vedrà gareggiare nei cieli italiani 15 mongolfiere ad aria calda e 15 mongolfiere a gas e i rispettivi team di piloti. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: aeronautica - seconda
Torna la seconda edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup. Iscriviti al seguente link https://ballooncup.it È online la nuova edizione di #VideoNews AM http://youtu.be/jjhspt__Cl0 #latuasquadrachevola @MinisteroDifesa @SM_Difesa @Difesa_S - X Vai su X
Un ricco programma da venerdì a domenica a San Damiano: conto alla rovescia per la seconda edizione della Aeronautica Militare Balloon Cup - facebook.com Vai su Facebook
Aeronautica militare Balloon Cup: al via la seconda edizione della competizione tra mongolfiere unica in Europa - 15 mongolfiere ad aria calda, 15 mongolfiere a gas, piloti di fama internazionale; voli vincolati per il pubblico e una mongolfiera totalmente accessibile ... Secondo tuttosport.com
Aeronautica Militare Balloon Cup, al via la seconda edizione - Dopo il successo di pubblico del 2024, torna a Piacenza, presso l'aeroporto Militare San Damiano, 'Aeronautica Militare Balloon Cup - Segnala ansa.it