Adzic elogiato da Tudor alla vigilia di Juve Atalanta | messaggio del tecnico al gioiello montenegrino ecco cosa ha detto

Adzic è stato elogiato così da Tudor alla vigilia di Juve Atalanta: ecco cosa ha detto il tecnico bianconero sul gioiello montenegrino. Un jolly per il centrocampo, un talento con la testa da veterano. Alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta, Igor Tudor incorona il suo nuovo gioiello, Vasilije Adzic. L’allenatore della Juventus, in conferenza stampa, ha elogiato il giovane montenegrino, esaltandone non solo le qualità tecniche ma anche e soprattutto la sua incredibile duttilità tattica. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI JUVE ATALANTA “Può giocare in tutti e due i ruoli”. A chi gli chiedeva se vedesse Adzic più come trequartista o come mediano, Tudor ha risposto senza esitazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

