Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt di Estée Lauder rimodella il contorno occhi in 4D
N ell’universo infinito e fantastico della skincare alcuni prodotti storici sono sinonimo di qualità, uno di questi è indubbiamente la linea Estée Lauder Advanced Night Repair. Prodotti che sono un vero e proprio cult per molte donne, quasi il 28,5%. Oggi la famiglia Advanced Repair si arricchisce di un nuovo tassello: Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt, l’innovativo contorno occhi. Il rituale notturno di Estée Lauder. guarda le foto La notte porta bellezza. C’è un momento in cui la pelle lavora più intensamente: la notte. È allora che i processi di rigenerazione raggiungono il loro apice, ma anche che la vulnerabilità cutanea si fa più evidente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
