Adrano rapina a una 75enne | identificato e denunciato un uomo di 63 anni
L'aggressione davanti casa. I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno individuato e denunciato l'autore di una violenta rapina ai danni di una anziana di 75 anni residente ad Adrano (CT). La donna, mentre stava aprendo il portone di casa, è stata sorpresa alle spalle, spinta con forza e derubata della borsa e della collana che portava al collo. Sotto shock, è stata soccorsa dai militari che hanno allertato anche i sanitari del 118. Le indagini dei Carabinieri. Grazie alla descrizione della vittima e di alcuni passanti, unita all'analisi immediata delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti in poche ore a risalire al responsabile: un uomo di 63 anni di Biancavilla, già conosciuto dalle forze dell'ordine per diversi precedenti.
In questa notizia si parla di: adrano - rapina
