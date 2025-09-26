Adolescente muore in Messico dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei | Il padre non sapeva nulla

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paloma, una ragazza di 14 anni, sarebbe morta dopo essere entrata in coma per le conseguenze di due interventi estetici. Il caso, che sta facendo discutere in Messico, è arrivato fino in Parlamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

adolescente - muore

