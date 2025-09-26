Addio Labubu il nuovo trend è attaccare alle borse delle bamboline di pezza che costano 1500 euro

La moda, si sa, è un gioco. E mai come in questa stagione, sembra aver preso il concetto alla lettera. Archiviata, o forse evoluta, la mania per i Labubu di Pop Mart che hanno decorato le borse di migliaia di fashioniste, la nuova frontiera dell’ accessorio-feticcio è stata tracciata: portare a spasso delle vere e proprie bambole di pezza. Ufficialmente griffatissime ma, si sa, la copia a buon mercato è dietro l’angolo. A sdoganare ufficialmente il trend è stata Fendi. La maison romana aveva già dato un assaggio della tendenza nella sua sfilata AutunnoInverno 2025-26 lo scorso febbraio, mandando in passerella modelle che tenevano in braccio o avevano agganciato alle borse delle adorabili “macro dolls” vestite di tutto punto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio Labubu, il nuovo trend è attaccare alle borse delle bamboline di pezza (che costano 1500 euro)

In questa notizia si parla di: addio - labubu

Addio Labubu? Bad Bunny lancia il Sapo Concho: di cosa si tratta

Addio Labubu, è il momento delle bambole “di pezza” (che costano più di mille euro)

Siamo pronti a dire addio ai Labubu. Ora potrebbe essere l'era delle "bambole pezza" ? - facebook.com Vai su Facebook

Addio Labubu? Bad Bunny lancia il Sapo Concho: di cosa si tratta - Grazie a Bad Bunny ora sono tutti pazzi del Sapo Concho: scopri cos’è e perché è diverso ... Scrive dilei.it

Addio Labubu, è il momento delle bambole “di pezza” (che costano più di mille euro) - Alla Milano Fashion Week Fendi ha proposto la sua versione: delle vere e proprie bambole di pezza da agganciare alla borsa ... Secondo fanpage.it