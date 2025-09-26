Addio Italia Mirko Brunetti l’annuncio con la nuova fidanzata famosa | dove va e perché
Che fine ha fatto Mirko Brunetti? Noi ce lo siamo chiesti e, tenetevi forte, c’è una grande novità nella sua vita. Lo ricordate no? Era il modello dalla faccia pulita e i muscoli scolpiti – beato lui, due volte – che nella Casa del Grande Fratello era stato protagonista di un triangolo amoroso con la sua ex, la vincitrice di quell’edizione Perla Vatiero, e la tentatrice ex Temptation Island Greta Rossetti. Sono passati i mesi e Mirko ha archiviato entrambe le storie. Oggi è fidanzato, felicemente a quanto pare, con Silvia Ghio e proprio in queste ore sta facendo parlare una sua pubblicazione sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Addio Italia”: Mirko Brunetti lascia tutto e si trasferisce con la fidanzata all’estero - Colpo di scena per l'ex gieffino: Mirko Brunetti si trasferisce a Londra con Silvia Ghio per amore e studio nel cinema. Lo riporta donnaglamour.it
Grande Fratello, Mirko Brunetti, addio all’Italia: “Londra sarà la nostra casa” - Mirko Brunetti, noto per la sua partecipazione a Temptation Island con Perla Vatiero e alla scorsa edizione del Grande Fratello, ha preso una decisione importante sul suo futuro, decidendo di ... Segnala comingsoon.it