Addio a Pacciani batterista dei big Insegnava alla Verdi | Era speciale

I suoi piccoli allievi lo aspettavano alla scuola di musica "Giuseppe Verdi". Non lo rivedranno perché il loro maestro di batteria, Massimo Pacciani, è scomparso improvvisamente ieri notte a 58 anni. Uno choc per la prestigiosa scuola cittadina dove il batterista dei big della canzone italiana, residente a Firenze, insegnava da quattro anni, un dolore per tutto il mondo della musica che piange la perdita di un talento eccezionale, a partire da Laura Pausini ieri che su Instagram ha ricordato così il batterista originario di Prato dedicandogli "Un’emergenza d’amore", pezzo realizzato e suonato insieme: "Sei volato via così improvvisamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
