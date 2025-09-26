Addio a Christian morto il cantante palermitano amato da Battisti e Mina e che si esibì per papa Giovanni Paolo II

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'anagrafe fu registrato come Cristiano Gaetano Rossi, ma per chi lo seguiva era Christian. Un nome d'arte che gli suggerì Mina. Christian, cantante palermitano che sognava di fare il calciatore, è venuto a mancare all'età di 82 anni. I meno giovani ricorderanno i suoi pezzi più famosi, “Cara”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - christian

Christian Horner e la lezione di un addio inatteso: cosa può insegnare a chi ambisce al successo?

Addio a Christian Panicucci: l’uomo che ha acceso le notti del Mamamia e scritto la storia LGBTQIA+ in Italia

Addio a Christian, 'Iglesias italiano'

addio christian morto cantantePalermo piange Christian, il suo Julio Iglesias: morto a 82 anni - Morto a 82 anni Christian, lo “Julio Iglesias palermitano” che ha segnato un’epoca. Secondo notizie.it

addio christian morto cantanteIl cantante, simbolo della musica degli anni Ottanta, era considerato l'Iglesias italiano: si trovava ricoverato in ospedale a Milano - Il cantante Christian è morto a 82 anni: l'Iglesias italiano, simbolo degli anni Ottanta, fu autore di canzoni come "Cara" e "Daniela", era ricoverato a Milano. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Christian Morto Cantante