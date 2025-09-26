Addio a Christian morto a 82 anni dopo emorragia cerebrale il principe della melodia romantica nel 1986 il matrimonio con Dora Moroni

Con una carriera pluridecennale e milioni di dischi venduti, Christian rimane una voce simbolo della musica italiana. Nato a Palermo nel 1943, il suo vero nome era Cristiano Gaetano Rossi. Il nome d'arte gli fu suggerito a inizio carriera da Mina. Fu uno dei primi cantanti italiani a esibirsi per il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a “Christian”, morto a 82 anni dopo emorragia cerebrale il “principe della melodia romantica”, nel 1986 il matrimonio con Dora Moroni

