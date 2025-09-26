Addio a Christian lo Julio Iglesias italiano si è spento a 82 anni

È morto a Milano, all’età di 82 anni, Christian, all’anagrafe Cristiano Gaetano Rossi, il cantante di «Cara» e «Daniela» che ha segnato la musica italiana degli anni Ottanta. Ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia cerebrale si è spento nella notte. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla famiglia. Nato a Palermo nel 1943, Christian era stato battezzato artisticamente da Mina, che gli suggerì di cambiare nome per renderlo più internazionale. Prima di diventare un’icona della musica leggera, la sua vita era stata divisa tra due passioni: il calcio e il canto. Cresciuto nelle giovanili del Palermo e poi al Mantova, un infortunio lo costrinse a lasciare il campo per dedicarsi completamente alla musica. 🔗 Leggi su Open.online