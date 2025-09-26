Addio a Christian | lo Julio Iglesias italiano icona degli anni Ottanta

È morto al Policlinico di Milano a 82 anni Christian, icona della musica degli anni Ottanta, soprannominato per lo stile delle sue canzoni e del suo look lo “Julio Iglesias italiano”. Nato a Boccadifalco in provincia di Palermo, Christian entra a pieno titolo nel mondo del pop nel 1970 con il brano Firmamento, con cui arrivò primo nella sezione Giovani del Festivalbar.. Dopo aver partecipato al musical Caino e Abele, interpretando incide Daniela, la più nota delle sue canzoni che lo porterà a scalare le classifiche italiane, europee e americane. Christian è stato uno dei primi artisti a esibirsi in Vaticano davanti a Papa Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Addio a Christian: lo Julio Iglesias italiano, icona degli anni Ottanta

