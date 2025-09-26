Addio a Christian la voce romantica degli anni ’80

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una carriera segnata dal successo. È morto a 82 anni Christian, uno dei cantanti più amati degli anni ’80, noto per successi come “Cara” e “Daniela”. La sua voce intensa e melodica gli valse l’appellativo di “Iglesias italiano”. L’artista, ricoverato al Policlinico di Milano, aveva venduto milioni di dischi nel corso della sua lunga carriera. Nato a Palermo l’8 settembre 1947 con il nome di Cristiano Rossi, fu la grande Mina a suggerirgli il nome d’arte che lo rese famoso: «Che ne dici di Christian?», gli disse dopo averlo ascoltato cantare. Dal calcio alla musica. Prima di dedicarsi alla canzone, Christian era stato una promessa del calcio, ma un problema al cuore lo costrinse ad abbandonare lo sport. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio a Christian, la voce romantica degli anni ’80

