Addio a Christian la voce romantica che conquistò l’Italia

Si è spento a 82 anni Christian, cantante palermitano che negli anni Settanta e Ottanta aveva saputo conquistare il pubblico con il suo stile raffinato e appassionato, tanto da essere ribattezzato “lo Julio Iglesias italiano”. Il decesso è avvenuto al Policlinico di Milano, dove l’artista era ricoverato da alcune settimane in seguito a un’emorragia cerebrale. Nato il 8 settembre 1943, Christian – pseudonimo scelto su consiglio di Mina – mosse i primi passi nei concorsi per nuove voci e tra fotoromanzi e apparizioni teatrali. La vera svolta arrivò con canzoni come Daniela e Cara, che entrarono rapidamente nelle classifiche italiane regalando all’artista la notorietà nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it