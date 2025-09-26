Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Christian, all’anagrafe Cristiano Rossi, la cui voce ha segnato gli anni ’80 con i suoi pezzi un po’ d’antan. Il cantante, noto per brani come “Cara” e “Daniela”, si è spento all’età di 82 anni al Policlinico di Milano ed era considerato l’erede naturale di Julio Iglesias per il suo stile “romantico”. Nato a Palermo l’8 settembre 1947, sotto il segno della Vergine, la vita di Christian cantante è stata un susseguirsi di svolte inaspettate. Prima di cantare, era una promettente stella del calcio, costretto però ad abbandonare i sogni sportivi a causa di un’aritmia cardiaca. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio a Christian: il nome regalato da Mina, il successo, il matrimonio con Dora Moroni e la depressione