Addio a Christian | il nome regalato da Mina il successo il matrimonio con Dora Moroni e la depressione
Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Christian, all’anagrafe Cristiano Rossi, la cui voce ha segnato gli anni ’80 con i suoi pezzi un po’ d’antan. Il cantante, noto per brani come “Cara” e “Daniela”, si è spento all’età di 82 anni al Policlinico di Milano ed era considerato l’erede naturale di Julio Iglesias per il suo stile “romantico”. Nato a Palermo l’8 settembre 1947, sotto il segno della Vergine, la vita di Christian cantante è stata un susseguirsi di svolte inaspettate. Prima di cantare, era una promettente stella del calcio, costretto però ad abbandonare i sogni sportivi a causa di un’aritmia cardiaca. 🔗 Leggi su Cultweb.it
