Addio a Christian è morto a 82 anni il cantante di Cara e Daniela
Il cantante, simbolo della musica degli anni Ottanta, era considerato l'Iglesias italiano: si trovava ricoverato in ospedale a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: addio - christian
Christian Horner e la lezione di un addio inatteso: cosa può insegnare a chi ambisce al successo?
Addio a Christian Panicucci: l’uomo che ha acceso le notti del Mamamia e scritto la storia LGBTQIA+ in Italia
Addio a Christian, 'Iglesias italiano'
Musica, addio a Christian, principe della melodia romantica #christian #26settembre #morto - X Vai su X
Addio Christian Panicucci, padre del Mamamia | Cronaca SANTA MARIA A MONTE - facebook.com Vai su Facebook
Palermo piange Christian, il suo Julio Iglesias: morto a 82 anni - Morto a 82 anni Christian, lo “Julio Iglesias palermitano” che ha segnato un’epoca. Segnala notizie.it
Addio a Christian, il 'Julio Iglesias italiano' - Voce di successi come “Daniela” e “Cara”, che nel 1984 conquistò il terzo posto a Sanremo, il cantante si è spento al Policlinico di Milano dove era ... Riporta rockol.it