Antivigilia della sfida esterna a San Severo per l’Adamant, che ieri pomeriggio ha riabbracciato in gruppo Davide Marchini, ai box da due settimane per un fastidio al polpaccio. Il capitano biancazzurro ha ripreso a lavorare coi compagni, e domenica tornerà così a disposizione di coach Benedetto per la complicata trasferta in terra pugliese, sul campo di una diretta concorrente per la salvezza. Ferrara deve ripartire dall’ottima prova messa in campo contro la Pielle Livorno, purtroppo non coincisa coi due punti, ma comunque indicativa dello stato di forma del gruppo, che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adamant, il rientro. Marchini nel gruppo. A San Severo ci sarà