Preparatevi a un’avventura preistorica come non vi è mai capitato di vedere. Una corsa contro il tempo e una lotta senza esclusione di colpi con i giganteschi T-Rex e le altre creature preistoriche. No, non è Jurassic Park, ma 65 – Fuga dalla Terra. Stasera in tv alle 21.25 su Rai 2 debutta il thriller fantascientifico che vede Adam Driver catapultato in un mondo primordiale popolato da creature feroci e paesaggi mozzafiato. Il film sarà trasmesso in contemporanea su RaiPlay, dove resterà poi disponibile on demand. La trama di 65 – Fuga dalla Terra. Il comandante Mills si trova ad affrontare la missione più difficile della sua vita quando la sua astronave si schianta su un pianeta sconosciuto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Adam Driver è il protagonista di "65 - Fuga dalla Terra", disaster movie apocalittico dove se la deve vedere con i dinosauri