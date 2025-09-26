Ad un anno dalla dipartita di Tonino Del Vecchio | santa messa e annuncio Fondazione

È trascorso un anno dalla morte di Tonino Del Vecchio, giornalista, scrittore, politico e storico originario di Rignano Garganico, ma il suo ricordo resta vivido e la sofferenza per la sua perdita non si affievolisce. Considerato la mente storica del più piccolo comune del Parco Nazionale del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it