Ad Amburgo circa 500 militari sono impegnati dal 25 settembre nella manovra Red Storm Bravo, la più grande esercitazione nella città anseatica dalla guerra fredda. In uno scenario immaginario, le truppe Nato vengono inviate a Est a causa di un conflitto militare al confine di uno Stato baltico. Una situazione ipotetica, che si sovrappone alla cronaca degli avvistamenti di droni e aerei da combattimento su Paesi Nato in Polonia, Estonia, Romania, Norvegia e Danimarca, nonché ai confini dello spazio aereo lettone, americano e canadese. Si simula uno scenario in cui, come effettivamente accaduto prima dell’inizio della guerra in Ucraina, la Russia ammassi ingenti truppe ai confini degli Stati baltici creando una situazione di tensione che obbliga la Nato a schierare truppe al confine orientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ad Amburgo l’esercitazione con 500 militari e civili: si simula il trasferimento di truppe Nato da schierare a Est