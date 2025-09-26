ActionAid il festival dei giovani che scelgono di restare | due giorni di eventi in piazza Ravanusella
Il 26 e 27 settembre piazza Ravanusella diventa il cuore pulsante di un nuovo festival dedicato a educazione, attivismo e partecipazione giovanile. L’iniziativa nasce da Scaro Community insieme ad ActionAid Italia, Local impact, Global platform Italia, Teach for Italy e Unione degli studenti.Un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Prima giornata del Festival della Partecipazione a Bologna per ActionAid Italia insieme alle associazioni del bando THE CARE. Il nostro progetto STAI continua con i prossimi appuntamenti a settembre e ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Partita la decima edizione di @festpartecipa a #Bologna! "Chi manca? Costruire nuovi spazi di partecipazione" è il titolo di questa 3 giorni che durerà fino a domenica 14/09. Scopri il programma sul sito del festival, gli eventi sono gratuiti,ti aspettiamo - X Vai su X
Adolescenti: ActionAid, “8 giovani su 10 criticano il proprio corpo, 60% ha subito prese in giro e provocazioni per peso, altezza o colore della pelle” - 8 giovani su 10 criticano il proprio corpo, più del 50% modifica il modo di vestirsi per paura dei giudizi. agensir.it scrive
