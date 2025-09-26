ActionAid il festival dei giovani che scelgono di restare | due giorni di eventi in piazza Ravanusella

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 e 27 settembre piazza Ravanusella diventa il cuore pulsante di un nuovo festival dedicato a educazione, attivismo e partecipazione giovanile. L’iniziativa nasce da Scaro Community insieme ad ActionAid Italia, Local impact, Global platform Italia, Teach for Italy e Unione degli studenti.Un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: actionaid - festival

