Ancona, 26 settembre 2025 – 1) Se le dico che l'ago della bilancia della passata tornata elettorale fu la ricostruzione post-sisma e quest'anno potrebbe essere la sanità, cosa risponde? EMMA - INTERVISTA ACQUAROLI "Sono entrambe materie importanti. Però sulla sanità bisogna fare una valutazione complessiva. Vedete, non è in difficoltà solo nella nostra regione come qualcuno vorrebbe far credere. La sinistra racconta certi modelli. Eppure altrove hanno aumentato le tasse. Noi no. Quindi sono orgoglioso dei nostri risultati. Chiedo: i problemi sono riconducibili a noi, o li dovevano formare loro i medici? Quando siamo entrati ce n'erano 1170, oggi ce ne sono 940 e, se alcuni non fossero rimasti in servizio su base volontaria dopo le misure del Governo, ne avremmo persi altri sul territorio.

© Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli: “Solo slogan da loro. Un difetto? Non riesco a staccare”