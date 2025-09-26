Acquaroli parli dei servizi per la sanità

"Francesco Acquaroli concluderà la sua campagna elettorale a Porto Potenza, peccato che non si abbiano novità sul distretto sanitario, sulla guardia medica, sul punto prelievi e sul poliambulatorio". È l’affondo che lancia il segretario cittadino del Pd, Stefano Dall’Aglio. Il riferimento è all’incontro in programma questa sera in piazza Stazione, a Porto Potenza Picena, dove il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, in corsa per il mandato bis, concluderà la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica e lunedì. "Certamente buona parte del suo intervento sarà dedicata al tema cruciale della sanità – afferma Dall’Aglio –, su cui Acquaroli ha sempre rivendicato successi straordinari in contrasto con la realtà vissuta dai cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

