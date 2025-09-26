Acqua Coronas | Bene l’intervento su via dell’Arrone ma servono soluzioni definitive
Fiumicino, 26 settembre 2025 – “La r iparazione della condotta idrica di via dell’Arrone, che ha lasciato i residenti senz’acqua per diversi giorni, è un segnale importante: l’Amministrazione ha dimostrato ascolto e tempestività. Ma i cittadini hanno diritto a servizi essenziali che funzionino sempre, senza interruzioni che mettono in difficoltà famiglie e attività economiche”. A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino. “ Garantire la continuità dell’acqua potabile – prosegue Coronas – significa garantire dignità e qualità della vita. È inaccettabile che intere strade restino isolate per guasti che si ripetono ciclicamente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
