ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia e l’indagine. I Carabinieri di Acireale hanno portato a termine un’operazione che ha permesso di recuperare carte da collezione rubate e denunciare un uomo già noto alle forze dell’ordine. Tutto è iniziato con la segnalazione di un 26enne di Zafferana Etnea, che aveva denunciato il furto di alcune sue carte dal valore significativo. L’operazione durante la fiera. Per rintracciare il materiale rubato, i militari hanno organizzato un servizio di controllo durante “Aci Comics & Games”, fiera del fumetto che si è svolta lo scorso weekend nella Villa Belvedere di Acireale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acireale, sorpreso a vendere carte da collezione rubate: denunciato un 40enne