Achille Lauro tuttofare | il cantante sarà un tedoforo di Milano Cortina 2026

Che Achille Lauro sia un workaholic è chiaro e risaputo, e a confermarlo è lui stesso. Il cantautore romano, all’anagrafe Lauro De Marinis, si divide con naturalezza tra la sua attività musicale e quella di giudice nella nuova edizione di X Factor Italia -la seconda, per lui- con alcune incursioni nel mondo della pubblicità, come dimostra lo spot di McDonald’s che lo vede protagonista. Il palcoscenico e il piccolo schermo non sembrano però sufficienti a contenere tutta la sua energia, e il cantante è pronto per una nuova sfida: portare la fiamma Olimpica. Come rivelato fa dal comitato organizzativo, Lauro sarà un tedoforo dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, che si terranno a Milano e a Cortina nel 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

