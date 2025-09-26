Acerbi | Spalletti mi diede del bollito? Non mi offesi vi spiego il vero problema
Le parole di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, su quanto accaduto con l’Italia con l’ex ct Spalletti. Tutti i dettagli in merito. Francesco Acerbi, in alcuni estratti del suo libro “Io, guerriero”, ha raccontato cosa è successo con l’ Italia di Luciano Spalletti. Di seguito le parole del difensore dell’ Inter. CASO JUAN JESUS HA INFLUITO CON SPALLETTI – Quando la stima non c’è, il silenzio pesa il doppio. Io ero tranquillo, convinto che la questione si fosse risolta lì. Poi, a sorpresa, arrivò una telefonata di Spalletti, che mi disse: «Vieni qui, chiedi scusa ai tuoi compagni e poi torni a casa». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: acerbi - spalletti
Costacurta dà del traditore ad Acerbi: “Doveva giocare e poi mandare a quel paese Spalletti”
Acerbi fa chiarezza sul suo no alla Nazionale: «Mai rifiutata la maglia azzurra, ma non mi sembrava giusto dopo ciò che aveva detto Spalletti. Se Gattuso non dovesse convocarmi…»
Acerbi: «Mai rifiutato la Nazionale. Ho solo detto no a Spalletti per quella frase»
Spalletti torna su Acerbi Al Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo di Arezzo l'ex ct ha ribadito le scuse al difensore dell'Inter ? Ha tenuto a precisare la sua correttezza nei confronti di tutti i giocatori con testimoni sogget - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti al FestivalDelCalcioItaliano: “Con #Acerbi fatti tutti i passaggi giusti. Può testimoniare pure Buffon: gli avevo praticamente chiesto scusa. Sono stato esonerato dalla Nazionale: è dolore ancora forte dentro di me. Complimenti a #Gattuso: è stato bravo - X Vai su X
Acerbi: “Spalletti mi diede del bollito? Non mi offesi. Con lui il problema vero fu un altro” - Chiudi "Quando la stima non c'è, il silenzio pesa il doppio", scrive Francesco Acerbi nella sua autobiografia ("Io, guerriero", edito da Rizzoli) a proposito del rapporto incrinato con Luciano Spallet ... Riporta msn.com
VIDEO | Spalletti ad Arezzo: "Alla nazionale ci penso ancora. Acerbi? Sono stato corretto. Complimenti a Gattuso" - L'ex Ct dell'Italia ha presentato il suo libro "Il paradiso esiste ma quanta fatica” al teatro Pietro Aretino nel pomeriggio di oggi. Scrive arezzonotizie.it