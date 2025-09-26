Le parole di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, su quanto accaduto con l’Italia con l’ex ct Spalletti. Tutti i dettagli in merito. Francesco Acerbi, in alcuni estratti del suo libro “Io, guerriero”, ha raccontato cosa è successo con l’ Italia di Luciano Spalletti. Di seguito le parole del difensore dell’ Inter. CASO JUAN JESUS HA INFLUITO CON SPALLETTI – Quando la stima non c’è, il silenzio pesa il doppio. Io ero tranquillo, convinto che la questione si fosse risolta lì. Poi, a sorpresa, arrivò una telefonata di Spalletti, che mi disse: «Vieni qui, chiedi scusa ai tuoi compagni e poi torni a casa». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi: «Spalletti mi diede del bollito? Non mi offesi, vi spiego il vero problema»