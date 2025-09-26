Accoltellato a 15 anni dopo una lite tra coetanei a Pavia | si cercano gli aggressori
Questo pomeriggio, venerdì 26 settembre, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato al culmine di una lite con alcuni coetanei in un parchetto alla periferia di Pavia. Il giovane, ferito all'addome, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia. Si cercano gli aggressori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
