Accoltellato a 15 anni dopo una lite tra coetanei a Pavia | si cercano gli aggressori

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio, venerdì 26 settembre, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato al culmine di una lite con alcuni coetanei in un parchetto alla periferia di Pavia. Il giovane, ferito all'addome, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia. Si cercano gli aggressori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accoltellato - anni

