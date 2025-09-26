Accoltella moglie e figlio ma per la perizia non troppo | 46enne romeno scagionato dall’accusa di tentato omicidio

Cristian Mihai Amariei il pizzaiolo romeno di 46 anni che lo scorso 2 marzo, in un appartamento di Tortona, nel corso di una lite furibonda, accoltellò moglie e figlio è tornato in libertà e non deve rispondere di tentato omicidio: secondo la perizia disposta dalla procura di Alessandria le coltellate erano “lievi e blande”.+ Perché il pizzaiolo di Tortona è stato scagionato. Il pizzaiolo aveva accoltellato alla schiena la moglie Rodica, 51 anni, e all’addome il figlio Richard, 23. A chiamare il 112 la figlia minore, che aveva assistito alle aggressioni. Dopo l’arresto, la prima accusa di omicidio volontario è stata derubricata in lesioni personali volontarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Accoltella moglie e figlio (ma per la perizia non troppo): 46enne romeno scagionato dall’accusa di tentato omicidio

