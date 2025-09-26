Accoltella moglie e figlio ma l'accusa di tentato omicidio cade | Ha utilizzato una forza blanda e lieve

Il 2 marzo Cristian Mihai Amariei, 46enne di Tortona, aveva accoltellato la moglie e il figlio durante il pranzo domenicale. Era stato arrestato sul posto con l'accusa di tentato omicidio. Ma dopo la perizia medico legale disposta dal procuratore, l'accusa a carico dell'uomo è diventata quella di lesioni personali e maltrattamenti. L'uomo avrebbe utilizzato una forza troppo lieve per mettere in pericolo di vita gli aggrediti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accoltella - moglie

Trova la moglie con l’amante nel letto e accoltella il rivale in amore: per i giudici non è tentato omicidio

Accoltella moglie e figlioletta. Condannato a 11 anni e 8 mesi

Choc nel salernitano, uomo accoltella la moglie e poi tenta il suicidio

Accoltella moglie e le lancia acido, condanna a 9 anni carcere. Ad Ancona un 46enne responsabile di tentato omicidio #ANSA - X Vai su X

Trova la moglie con l'amante nudi in casa e lo accoltella. I giudici: "Non è stato un tentativo di omicidio" - facebook.com Vai su Facebook

Accoltella moglie e figlio ma l’accusa di tentato omicidio cade: “Ha utilizzato una forza blanda e lieve” - Il 2 marzo Cristian Mihai Amariei, 46enne di Tortona, aveva accoltellato la moglie e il figlio durante il pranzo domenicale ... Come scrive fanpage.it

Ha accoltellato moglie e figlio durante il pranzo della domenica, ma per i magistrati non è tentato omicidio: "Poca forza" - Un pizzaiolo si è visto ridurre le accuse perché, secondo una perizia, i colpi sferrati contro i parenti erano "blandi" ... Segnala today.it