“Esprimo il mio convinto apprezzamento e la piena condivisione dell'appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché la Flotilla accolga la proposta di mediazione avanzata dal Patriarcato latino. In un contesto internazionale attraversato da tensioni crescenti e sofferenze inaccettabili, ogni gesto che favorisca il dialogo, la de-escalation e la salvaguardia della vita umana merita sostegno e rispetto". Lo dichiara Letizia Moratti, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia e europarlamentare del Partito Popolare Europeo, commentando l'invito del Capo dello Stato. “L'impegno umanitario – aggiunge Moratti – deve restare al centro dell'azione della Flotilla, che ha il dovere di collaborare con ogni canale diplomatico disponibile per garantire che gli aiuti raggiungano chi ne ha bisogno in modo sicuro, trasparente e imparziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Accogliere l'appello di Mattarella". Flotilla, la richiesta di Letizia Moratti