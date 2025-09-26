Accadde oggi 26 settembre 1941 | La gigantesca battaglia di Kiev
La morsa su Kiev. Il 26 settembre 1941 calava il sipario su una delle più imponenti operazioni belliche di tutti i tempi: la battaglia di Kiev. Per un mese intero, la Wehrmacht aveva stretto l’Armata Rossa in una manovra a tenaglia che sembrava tratta dai manuali di Federico il Grande. Con la rapidità dei suoi Panzer e la disciplina dei suoi reparti, l’esercito tedesco tagliò fuori interi fronti sovietici, chiudendoli in una gigantesca sacca. Hitler, convinto di aver trovato la chiave per piegare l’Unione Sovietica, presentò al mondo la vittoria come il segno tangibile dell’infallibilità della sua macchina militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: accadde - oggi
Accadde oggi: 12 luglio, nasce il marchio DOC
Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma
Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino
25/09/2005 - A 24 anni Fernando Alonso diventa il più giovane vincitore del titolo mondiale di Formula 1 - #accaddeoggi - X Vai su X
ACCADDE OGGI A ROMA Il 25 Settembre 1534, a soli 56 anni, muore Papa Clemente VII, all'anagrafe Giulio di Giuliano de' Medici. Secondo la versione tradizionale, il decesso è causato dall'ingestione di un fungo velenoso. Secondo una teoria più cospir - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco | Venerdì 26 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - A Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (Richard Nixon e John F. Scrive modenatoday.it
Almanacco e oroscopo del 26 settembre - 1960 – A Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (Richard Nixon e John F. Segnala firenzetoday.it