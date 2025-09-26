Abusi sulla figlia dell' ex compagna | 52enne ai domiciliari indagata la mamma della ragazza

Agli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, con l'accusa di violenza sessuale ai danni della figlia minore della ex compagna. Questo il provvedimento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Abusi sulla figlia dell'ex compagna: 52enne ai domiciliari, indagata la mamma della ragazza

