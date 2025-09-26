Abu Mazen un discorso equilibrato quello all’ONU
Abu Mazen ieri, in collegamento esterno, ha parlato all’Assemblea Generale dell’ONU. Il leader palestinese, con il suo discorso, ha condannato Hamas e l’atto del 7 Ottobre, ma anche il genocidio israeliano a Gaza. Ringraziando i Paesi che stanno riconoscendo lo Stato Palestinese, ha detto che per Hamas non potrà esserci spazio in un futuro governo. Di seguito una selezione di quanto ha scritto oggi “Il Sole 24 Ore” a riguardo. Abu Mazen contro gli islamisti di Hamas. Così il quotidiano economico-finanziario: “Da un lato c’è la contestazione dell’offensiva delle Israele defense forces, «uno dei capitoli più orribili del XX e del XXI secolo», e delle sue ultime diramazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
