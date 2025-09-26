“Quello che Israele sta perpetrando non è una semplice aggressione, è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità, documentato e monitorato, e sarà registrato nei libri di storia e nelle pagine della coscienza internazionale come uno dei capitoli più orribili della tragedia umanitaria del XX e XXI secolo”. Ha esordito così ieri il leader dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu, in videocollegamento, dopo che l’amministrazione Trump gli aveva negato il visto di ingresso negli Usa. Pronti per uno Stato di Palestina. Il leader palestinese ha annunciato che le commissioni incaricate sono al lavoro per la creazione di una Costituzione temporanea che vedrà la luce entro tre mesi e metterà le basi per uno Stato palestinese democratico e moderno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Abu Mazen: "Pronti a governare Gaza e a lavorare con Trump, Hamas consegni le armi". E entro tre mesi promette una nuova Costituzione