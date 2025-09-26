' Abitare la politica | la partecipazione consapevole alla vita associata' esperti a confronto

Casertanews.it | 26 set 2025

Abitare la politica: la partecipazione consapevole alla vita associata come diritto e dovere civico’. E' il titolo del convegno che si terrà lunedì 28 settembre presso l'istituto iervolino ‘I Carissimi’ di Santa Maria Capua Vetere alle 18.Organizzato nell'ambito del ciclo di incontri ‘A spasso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

