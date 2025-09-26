' Abitare la politica | la partecipazione consapevole alla vita associata' esperti a confronto

‘Abitare la politica: la partecipazione consapevole alla vita associata come diritto e dovere civico’. E' il titolo del convegno che si terrà lunedì 28 settembre presso l'istituto iervolino ‘I Carissimi’ di Santa Maria Capua Vetere alle 18.Organizzato nell'ambito del ciclo di incontri ‘A spasso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: abitare - politica

“Il focus di Collega-menti sono le sfide dell’abitare, tema di attualità che interroga la politica e la società civile: ripensare le città significa anche riflettere sulla ricostruzione post-sisma". Così @barbara_zilli alla presentazione del festival https://tinyurl.com/5am - X Vai su X

Che cosa significa davvero abitare una zona di sacrificio? Ovvero: che cosa significa abitare #Taranto? Costruire alleanze tra territori può significare raccontare immaginari, storie, esperienze, mettendo di lato un fare politica fatto solo di dati e dossier. Nello sc - facebook.com Vai su Facebook

Abitare il cambiamento: una comunità in cammino tra inclusione, diritti e partecipazione - Venerdì 5 settembre si è svolta la terza tappa dell’iniziativa A defresckète, un percorso ideato per esplorare – attraverso luoghi, parole e persone – che cosa significhi oggi abitare le trasfo ... Riporta noci24.it

La democrazia rinasce dalla partecipazione - Si è aperto a Firenze il 56° Incontro nazionale di studi, dal titolo “La democrazia nelle tue mani. Come scrive vita.it