Abbonamenti Juve | quanto ha guadagnato il club bianconero dalla campagna 2024 25 Le cifre e i ricavi ufficiali nella nota
Abbonamenti Juve: quanto ha guadagnato la società bianconera dalla campagna 202425. Le cifre ufficiali con tutti i ricavi. La Juventus, nel comunicato ufficiale relativo all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025, ha rivelato anche i ricavi derivanti dagli abbonamenti ma non solo. QUESTO SI LEGGE NEL COMUNICATO UFFICIALE DOPO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO JUVE AL 30 GIUGNO 2025 DA PARTE DEL CDA Campagna Abbonamenti 20242025 si è conclusa con circa n. 19.200 abbonamenti stagionali (+11,6%), per un ricavo netto di € 33,2 milioni, inclusi i premium seats e i servizi aggiuntivi. L’incremento dei ricavi per abbonamenti, pari al 29% rispetto alla stagione precedente, è dovuto al maggior numero di abbonamenti sottoscritti, nonché all’inserimento delle partite di UEFA Champions League in alcune tipologie di abbonamenti standard e negli abbonamenti premium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Abbonamenti Juve 2025/26: ultimi giorni di vendita. Come e dove farlo, info e dettagli utili per i tifosi nel comunicato ufficiale
Abbonamenti 2025/2026: Inter in testa con la Roma, delude la Juve. Sorpresa Genoa
