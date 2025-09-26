Abbonamenti Amazon Prime ingannevoli | scattano i risarcimenti per milioni di utenti
Amazon è stata condannata al pagamento di 2,5 miliardi di dollari, di cui un miliardo di sanzione e 1,5 in risarcimenti destinati a circa 35 milioni di utenti che sarebbero stati indotti a iscriversi a Prime con pratiche ingannevoli, rendendo poi difficile l'annullamento."Trappole sofisticate per. 🔗 Leggi su Today.it
Amazon Prime: Trump furioso contro la “trappola” degli abbonamenti. Cosa sta succedendo?
Amazon nei guai per gli abbonamenti Prime si accorda con la FTC USA. Pagherà 2,5 miliardi - Amazon dovrà pagare una sanzione civile di 1 miliardo di dollari e parallelamente rimborsare 1,5 miliardi di dollari ai consumatori danneggiati dalle sue pratiche ritenute ingannevoli ... Secondo startupitalia.eu
Amazon patteggia 2,5 miliardi di dollari per le “iscrizioni ingannevoli” a Prime. L’accusa: “Trappole per manipolare i clienti” - L’accordo prevede una multa da 1 miliardo, mentre la parte restante dovrà essere restituita agli utenti del servizio di abbonamento. Come scrive msn.com