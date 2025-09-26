"Il mister ha azzeccato i cambi, Lapadula e Kouda hanno apportato qualità e carattere". I tifosi aquilotti, dopo la discreta prova dei bianchi a Parma, in Coppa Italia, pensano al campionato: "Ci attendono tre partite difficilissime, serviranno la grinta e il carattere evidenziati nel secondo tempo per vincere a Venezia. Troppi i gol incassati sui calci piazzati". Soddisfatto a metà Carlo Faggioni: "Ho visto uno Spezia più intraprendente nella ripresa con gli ingressi di Kouda e Lapadula. C’è, però, ancora tanto da lavorare, specie sul piano della manovra. E poi, se sta bene, Lapadula dovrebbe sempre giocare perché apporta esperienza, carattere e efficacia offensiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Abbiamo visto una squadra più intraprendente. Ma servono efficacia e cattiveria agonistica"