In un clima festoso, animato da oltre un centinaio di scolari che alla fine hanno cantato in coro "È iniziata la scuola, tutti insieme si vola." si è svolta ieri pomeriggio l’inaugurazione della rinnovata e ristrutturata scuola primaria "Adolfo Ricchi" di Mercato Saraceno. Ospiti illustri hanno presenziato la cerimonia, l’assessora regionale alla Scuola e Politiche per l’infanzia, Isabella Conti, la consigliera regionale Francesca Lucchi, la sindaca Monica Rossi, l’assessore ai LL.PP. Raffaele Giovannini che ha seguito tutte le fasi di questo lungo iter, dal 2021 ad oggi con tanti imprevisti, e che ora consegna – dopo un secolo di vita - un plesso moderno, efficiente e sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo messo in sicurezza il futuro degli scolari"