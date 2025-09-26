Abbattuto cipresso monumentale nei pressi dell’ex Irip

Wwf Foggia e Centro Studi Naturalistici Onlus esprimono profonda preoccupazione e sdegno per l’abbattimento improvviso di un maestoso cipresso monumentale avvenuto ieri 24 settembre nei pressi dell’ex Iriip di Foggia.L’esemplare, alto circa 16 metri e con una circonferenza di 3,60 metri, era. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: abbattuto - cipresso

Grave perdita per Foggia: abbattuto un cipresso monumentale nei pressi dell’ex IRIIP. WWF e CSN chiedono spiegazioni e maggiore tutela del patrimonio arboreo storico ? #Foggia #Ambiente #WWF #Cultura #AlberiMonumentali #Natura WWF Foggia - facebook.com Vai su Facebook

Cipresso monumentale abbattuto a #Foggia: WWF e CSN chiedono chiarimenti - X Vai su X

Cipresso monumentale abbattuto, lo sdegno di WWF Foggia e CSN: "Questi atti non possono avvenire nel silenzio" - E' quanto esprimono WWF Foggia e Centro Studi Naturalistici ONLUS (CSN) per l’abbattimento improvviso di un maestoso cipresso monumentale avvenuto nelle scorse ore ne ... Riporta foggiacittaaperta.it