Abbandono rifiuti speciali Già quasi 5mila interventi Il super lavoro di Alia
La sola città di Prato è teatro di quasi la metà degli abbandoni di rifiuti speciali dell’intero territorio su cui opera Alia Plures: su una media mensile di circa 1400 richieste di intervento, ben 600 al mese riguardano Prato. Il 43% del totale, indicativamente, per una percentuale che supera agevolmente il 50% se alla realtà pratese si sommano anche i numeri relativi alla sola Campi Bisenzio. E gli abbandoni di scarti del genere entro i confini pratesi sembrano tendenzialmente essere in aumento. Questo è quanto si apprende dalla partecipata stessa, chiamata a fronteggiare un fenomeno, in primis quello dei cosiddetti "sacchi neri", che in più zone della città ha ormai preso piede. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Blitz nella Valle del Ticino, abbandono rifiuti: 6 aziende nei guai
Abbandono di rifiuti, ora sanzioni più severe. Il sindaco: "Contrasto su tre livelli"
Treviglio, stretta sull’abbandono dei rifiuti: oltre 130 sanzioni dall’inizio del 2025
Abbandono rifiuti speciali. Già quasi 5mila interventi. Il super lavoro di Alia - Ieri gli operatori in azione tra via delle Fonti e via delle Viottole: non solo. lanazione.it scrive
Lotta all’abbandono dei rifiuti. Boom di multe agli ecofurbi - La lotta all’abbandono indiscriminato rifiuti pare essere diventata una priorità assoluta per l’amministrazione comunale di Abbiategrasso che non ... Scrive msn.com