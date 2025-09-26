La sola città di Prato è teatro di quasi la metà degli abbandoni di rifiuti speciali dell’intero territorio su cui opera Alia Plures: su una media mensile di circa 1400 richieste di intervento, ben 600 al mese riguardano Prato. Il 43% del totale, indicativamente, per una percentuale che supera agevolmente il 50% se alla realtà pratese si sommano anche i numeri relativi alla sola Campi Bisenzio. E gli abbandoni di scarti del genere entro i confini pratesi sembrano tendenzialmente essere in aumento. Questo è quanto si apprende dalla partecipata stessa, chiamata a fronteggiare un fenomeno, in primis quello dei cosiddetti "sacchi neri", che in più zone della città ha ormai preso piede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandono rifiuti speciali. Già quasi 5mila interventi. Il super lavoro di Alia