A26 due notti di chiusure per i lavori in autostrada
Nuove chiusure e deviazioni notturne in arrivo sull'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia in una nota stampa, infatti, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 29 alle 6 di martedì 30 settembre sull'A26 sarà chiuso, per chi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: notti - chiusure
A4 Milano-Brescia, 5 notti di chiusure al casello di Bergamo
- Nuova chiusura notturna in autostrada - Nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16, con orario 21-5, verso Bologna, tra Rovigo e Villamarzana. #autostradaA13 #chiusurenotturne #vocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook
Quattro notti di chiusura dello svincolo di Busto sull'A8. Chiude anche il tratto tra Castellanza e Legnano - X Vai su X
Autostrada: due notti senza uscita al casello di Castelletto Ticino - Chiuso il casello per lavori di sicurezza: ecco le uscite alternative sulla D08 e A26 Autostrade per l’Italia ha comunicato che il casello di Castelletto Ticino sulla D08 Diramazione Gallarate- Lo riporta msn.com