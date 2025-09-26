Arezzo, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà c hiusa la stazione di Valdichiana, per consentire diverse lavorazioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, per lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino; -nelle tre notti di martedì 30 settembre, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, per lavori di pavimentazione, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A1 Milano-Napoli: chiusure notturne della stazione di Valdichiana