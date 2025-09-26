A Ugo Pagliai il Premio Pistoia Teatro

C’era una volta il Premio Pistoia Teatro. E c’è ancora, pronto per essere assegnato a uno degli attori più brillanti che Pistoia abbia mai conosciuto. È Ugo Pagliai, amatissimo dalla sua città e lui stesso fortemente legato a questa in un rapporto di reciproco affetto. Domani, sabato 27 settembre, alle 21.15, al Teatro Bolognini, la serata sarà infatti dedicata a lui, in omaggio a una carriera straordinaria tra tv, teatro e cinema che lo hanno visto al fianco di registi del calibro di Giorgio Strehler, Orazio Costa e Luca Ronconi. All’attore pistoiese che vive da anni a Roma sarà attribuito il premio, con un busto a grandezza naturale in bronzo realizzato dallo scultore Gabriele Vicari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Ugo Pagliai il Premio. Pistoia Teatro

In questa notizia si parla di: pagliai - premio

VINCITORI SEZIONE DI SAGGISTICA STORICA LUCANA PREMIO LETTERARIO BASILICATA CINQUANTAQUATTRESIMA EDIZIONE Si è riunita a Potenza nella sede del Centro Studi Internazionali Emilio Colombo la giuria di Saggistica storica del Premio l - facebook.com Vai su Facebook

Paola Gassman, le lacrime della “sua” Pistoia. Con Ugo Pagliai un amore dolcissimo - Pistoia, 11 aprile 2024 – Eleganza, ironia e una classe innata, insieme a quella capacità di saper stare tra la gente senza far sentire l’importanza e talvolta il peso di un nome: Gassman. Scrive lanazione.it

Ugo Pagliai, chi è il compagno Paola Gassman: figli, quando si sono sono conosciuti e poi ritrovati - È morta a Roma Paola Gassman, attrice di teatro 78enne figlia primogenita del grande Vittorio, al termine di una lunga malattia. Si legge su ilmessaggero.it