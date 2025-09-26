A tutto volume Ecco il taglio di tendenza dei pantaloni di stagione

Tra le vie di Milano, tra un temporale e un raggio di sole, lo street style della Fashion Week dedicata alla PE 2026 ha svelato la sua risposta più disinvolta al meteo incerto: i pantaloni larghi balloon. Oversize ma calibrati, voluminosi senza risultare ingombranti, hanno catturato l’attenzione durante il terzo giorno di sfilate, imponendosi come capo passe-partout della stagione. La loro forza sta nella praticità: si adattano a look quotidiani e a combinazioni più ricercate, mantenendo sempre un’allure contemporanea. E per chi si stesse domandando come abbinare i pantaloni a palloncino, fuori dalle sfilate si trova la risposta. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A tutto volume. Ecco il taglio di tendenza dei pantaloni di stagione

Acconciatura da sciura: il taglio corto elegante anni 50 è la tendenza granny chic dell'autunno 2025 - Nella sfilata Miu Miu autunno inverno 2025, Miuccia Prada ha proposto un hair style “granny” rivisitato e corretto ... vogue.it scrive

Il bob strappato è il taglio casual chic dell'autunno 2025, che cresce con grazia e dà consistenza e movimento - Scalato, sfilacciato e con un effetto volutamente undone, è il più amato dalle modelle per il suo stile effortless ... Scrive vogue.it